Klima und Reisezeit: Kühle Sommer und vergleichsweise milde Winter prägen das Klima in Island. Im Sommer liegen die Höchstwerte bei etwa 15 bis 20 Grad, es ist fast rund um die Uhr hell. Die warmen Bäder entfalten gerade in der kalten Jahreszeit einen besonderen Reiz.

Einreise und Corona-Lage: Alle Reisenden müssen bei der Ankunft einen negativen Corona-Test vorweisen. Geimpften und schon länger Genesenen reicht ein Antigen-Schnelltest, Ungeimpfte brauchen einen PCR-Test. Kinder, die 2005 oder später geboren wurden, sind davon ausgenommen. Wer innerhalb der letzten sechs Monate an Covid erkrankt war, muss wiederum einen entsprechenden positiven PCR-Test vorlegen. Alle Einreisenden müssen ein Registrierungsformular ausfüllen.

Informationen: https://de.visiticeland.com