Reisezeit: Im Sommer wird es sehr heiß und schwül, und der Nationalpark ist oft überlaufen. Zudem sind von Juni bis September die Eintrittspreise am höchsten. Besser sind Frühling und Herbst. Im März führen die Wasserfälle normalerweise am meisten Wasser.

Anreise: Aus München fahren Nachtzüge nach Zagreb, von dort reist man per Bahn nach Sibenik und per Bus weiter nach Skradin. Die nahen Flughäfen von Split und Zadar werden aus mehreren deutschen Städten angeflogen. Von April bis Mitte November fahren Boote von Skradin in den Nationalpark, die Fahrt ist im Eintrittspreis inbegriffen.

Einreise: Von Touristen wird bei der Einreise nach Kroatien eine Bescheinigung verlangt, die belegt, dass man geimpft, genesen oder getestet ist. Hotels empfangen Gäste ohne Einschränkungen.

Informationen: Kroatische Zentrale für Tourismus, Hesseloherstraße 9, 80802 München (Tel.: 089/22 33 44, E-Mail: office@visitkroatien.de);

Kroatische Zentrale für Tourismus, Stephanstraße 13, 60313 Frankfurt am Main (Tel.: 069/23 85 35 20, E-Mail: info@visitkroatien.de).