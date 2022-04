Anreise: Aalborg hat einen Flughafen, der von Deutschland zum Beispiel von KLM via Amsterdam angeflogen wird. Per Auto folgt man der Autobahn A7/E45 nach der Grenze immer weiter gen Norden - von Flensburg sind es rund 300 Kilometer. Auch mit dem Zug, etwa via Hamburg und Aarhus, ist Aalborg gut erreichbar.

Übernachtung: Vom einfachen Hostel über Budget- bis hin zum Premium-Hotels gibt es in jeder Preisklasse Zimmer.

Bezahlen: Das funktioniert in Dänemark, ähnlich wie im Nachbarland Schweden, weitgehend bargeldfrei. Am günstigsten bezahlt man in der Regel per Kreditkarte, da sich dort die Gebühren für den Währungstausch in dänische Kronen in Grenzen halten.