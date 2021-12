Klima: Die Sommer in Fort Worth sind heiß und schwül, die Winter kühl und windig. Die Temperaturen steigen aber selten über 40 Grad und sinken so gut wie nie unter den Gefrierpunkt.

Anreise: Der internationale Flughafen Dallas/Fort Worth liegt nördlich, aber ziemlich genau zwischen den beiden Städten, die ihm seinen Namen geben. Von Deutschland aus fliegen verschiedene Fluggesellschaften den Airport direkt an.

Einreise: Seit November sind die US-Grenzen für Urlauber aus Europa wieder offen. Reisende müssen vollständig geimpft oder genesen sein und zusätzlich einen negativen PCR-Test vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Bundesbürger brauchen zur Einreise darüber hinaus einen gültigen Reisepass und eine elektronische Reisegenehmigung (Esta für die USA, Eta für Kanada), die vorab beantragt werden muss.

Unterkunft: In Fort Worth gibt es Hotels und Motels verschiedener Kategorien und Preisklassen - sowohl in der Innenstadt als auch in den Stockyards, die etwas außerhalb liegen.

Informationen: Travel Texas, c/o Lieb Management & Beteiligungs GmbH, Bavariaring 38, 80336 München (Tel.: 089 689063860, E-Mail: texas@lieb-management.de, Internet: www.traveltexas.com; www.fortworth.com)