Anreise: Zum Beispiel mit Aegean Airlines (www.aegeanair.com) von verschie-denen deutschen Flughäfen nach Chania. Zur Erkundung der kretischen Bergdörfer empfiehlt sich ein Mietwagen. Uncharted Escapes (www.unchartedescapes.com) bietet auch Tagesausflüge mit dem Geländewagen ab Chania an. Das "Lefka Ori"-Gebirge bleibt bis heute weitgehend Wanderern und Mountain-Bikern vorbehalten.

Essen und Trinken: Eine der schönsten Tavernen Kretas überblickt den malerischen Marmara-Strand am Fuß des Lefka Ori und ist nur zu Fuß oder mit dem Boot zu erreichen (marmara1@outlook. com.gr). Feinschmecker haben in Chania eine große Auswahl erstklassiger Restaurants. Ausgezeichnet schmeckt’s im "Pallas" und im "Salis" in der pittoresken Altstadt.

Allgemeine Infos: www.pallaschania.gr; www.salischania.com