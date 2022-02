Iditarod-Geschichte: Das Iditarod-Rennen findet dieses Jahr zum 50. Mal statt. Es geht auf ein tragisches Ereignis zurück: 1925 wurde unter den Einwohnern des Orts Nome an der Beringstraße – vorwiegend Goldsucher – Diphtherie diagnostiziert. Es begann ein Wettlauf gegen die Zeit, um die benötigte Medizin von Anchorage nach Nome zu schaffen. In einem Staffellauf transportierten insgesamt 20 Musher mit über 100 Hunden das Serum ans Beringmeer. Der Norweger Gunnar Kaasen und sein Leithund Balto erreichten am 2. Februar 1925 Nome und retteten viele Leben.

Iditarod-Rennen: Traditionell beginnt das Rennen am ersten Samstag im März mit einem Ceremonial-Start in Downtown Anchorage, einem riesigen Zuschauerspektakel. Tags darauf startet das "richtige" Rennen im Ort Willow. Die Strecke führt rund 1800 Kilometer in Richtung Nordwesten durch Alaskas eisige Wildnis bis nach Nome an der Beringstraße. Am Start sind rund 60 Musher mit ihren Hundeschlittenteams.

