Allgemeines: Der Venice Simplon-Orient-Express fährt von Frühjahr bis Herbst zu unterschiedlichen Zielen in Europa. Im Juni 2021 und 2022 sind Fahrten zwischen Berlin und Paris bzw. London geplant. Auf dem europäischen Kontinent enden die Reisen in Calais. Gäste steigen in Busse um. Diese fahren auf einem Shuttle-Zug durch den Eurotunnel. Weiter geht es bis London mit einem British Pullman Salonwagenzug

Anbieter: Lernidee Erlebnisreisen, www.lernidee.de oder Belmond www.belmond.com