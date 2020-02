An- und Einreise: Zum Beispiel mit Air India von Frankfurt nach Delhi (ab 505 Euro, Flugzeit etwa acht Stunden); zur Einreise ist ein Visum zwingend erforderlich, das vorab besorgt werden muss (bei Gruppenreisen über Veranstalter).

Übernachtungen: In Agra zum Beispiel im Hotel Mansingh Palace, DZ/F ab 80 Euro, www.mansinghhotels.com; in Khajuraho Ramada, DZ/F ab 60 Euro, www.ramadakhajuraho.com.

Beste Reisezeit: Von Oktober bis April ist es im Norden regenfrei bei angenehmen Temperaturen.

Währung: Währung ist die Rupie (1 Euro sind aktuell 70 Rupien). Geld kann in Banken und vielen Hotels getauscht und in größeren Städten auch mit Kreditkarte an Bankautomaten abgehoben werden.

Sprache: Amtssprache ist Hindi. Daneben gelten Englisch und 17 gleichberechtigte Regionalsprachen als Amtssprache.

Gesundheit: Unbedingt empfehlenswert sind Malariaprophylaxe und Tetanusschutzimpfung, ratsam Hepatitis- und Typhusschutz. Beim Essen und Trinken alles meiden, was mit Leitungswasser in Berührung gekommen sein könnte. In die Reiseapotheke gehören Mittel gegen Durchfall und Erkältungen sowie eine Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor.

Pauschalreisen: Eine Zehn-Tage-Privatreise "Vom Taj Mahal zum Ganges" gibt es bei Gebeco ab 1085 Euro (ohne Flug).

Allgemeine Auskünfte: www.india-tourism.net, www.icredibleindia.org, www.gebeco.de