Anreise: Mit dem Auto geht es über Stuttgart und München Richtung Salzburg/ Innsbruck. Von der A 8 fährt man hier auf die A 10 Richtung Villach/Salzburg-Süd und nimmt die Abfahrt 47 in Richtung Pongau/Bischofshofen, dann Ausfahrt Richtung Bischofshofen bis nach Dienten am Hochkönig. Es sind rund 550 Kilometer, die in sechs bis sechseinhalb Stunden zu schaffen sind. Mit der Bahn geht es in knapp siebeneinhalb Stunden von Heidelberg über Salzburg (direkt) nach Dienten. Erwachsene kosten einfach ab 33,90 Euro und Kinder bis 14 Jahre fahren kostenlos.

Unterkunft: Vitalhotel Post (vier Sterne) in Dienten zwischen 110 und 140 Euro p.P. inkl. HP und deutlichen Kinderermäßigungen; Appartementhaus Vitalhotel Post (Wohnungen zwischen 70 und 140 Euro). Infos: www.vitalhotelpost.at

Unbedingt machen: die "Deantnerin" am Bürglalmweg" besuchen (www.deantnerin.at)

Allgemeine Infos: www.hochkoenig.at