Anreise:Mit Airlines wie Lufthansa, Delta, KLM, American Airlines, United, British Airways und Air France sowie einem Zwischenstopp in den USA erreichen deutsche Urlauber den US-Bundesstaat Utah. Für die beschriebenen Nationalparks bietet sich die Anreise von Las Vegas in Nevada mit einem Mietwagen an; diesen am besten vorab reservieren.

Einreise: Deutsche USA-Urlauber müssen sich rechtzeitig vor Abreise unter https://esta.cbp.dhs.gov eine elektronische Einreiseerlaubnis (Esta) besorgen. Sie kostet 14 US-Dollar und gilt zwei Jahre lang.

Klima: Für eine Utah-Reise im Winter sollten sich Urlauber stets über Wetter und Straßenverhältnisse informieren (www.udot. utah.gov und https://www.weather.gov/slc/). Wichtig: Nicht alle Hotels und Restaurants sind in Utah im Winter geöffnet.

Allgemeine Informationen: Utah Office of Tourism, Landwehrstraße 68, 30519 Hannover, Tel.: 05 11/67 41 03 45, www.visitutah.com/de