Öffnungszeiten: Der Markt ist bis zum 23. Dezember geöffnet. Einen Lageplan mit allen Ständen gibt es unter www.basel.com.

Anreise: Per Bahn oder Auto (245 km) ab Heidelberg nach Basel in etwa 2,5 Stunden. Wer mit dem Auto auf der A 5 in die Schweiz einreist, muss rund 36 Euro für die Vignette rechnen (www.bahn.de).

Unterkunft: Das Motel One liegt zentral zwischen Barfüßerkirche und Münsterplatz, DZ mit Frühstück ab 160 Euro. Eine günstigere Option ist die Basler Edel-Jugendherberge (www.youthhostel.ch).

Gastronomie: Wer nicht auf dem Weihnachtsmarkt oder der "Adväntsgass" fündig wird, kann sich in die gehobene Basler Gastronomie stürzen, etwa ins "Zur Mägd" (italienische Küche, www.zurmaegd.ch) oder in den "Besenstiel" (portugiesisch, www.besenstiel.ch). Wer es superedel mag, reserviert im Restaurant "Stucki" (zwei Michelin-Sterne, 19 Gault-Millau-Punkte) und lässt sich von Starköchin Tatjana Grandits bekochen (www.tanjagrandits.ch).

Mobilität: Der öffentliche Personennahverkehr ist exzellent, ein Auto völlig unnötig.

Allgemeine Infos: www.myswitzerland.com