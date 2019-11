Reiseziel: Saalfelden am Steinernen Meer liegt im Pinzgau im österreichischen Bundesland Salzburg. Wer nicht zum nordischen Skifahren in die Region kommt, kann in das alpine Gebiet Ski-circus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn einsteigen.

Anreise: Nach Saalfelden (etwa 500 Kilometer ab Heidelberg) kommt man ohne Vignette für Österreichs Autobahnen. Auf der deutschen A 8 und der A 93 bis Oberaudorf, dann über Niederndorf, Walchsee, Kössen, Waidring und Lofer nach Saalfelden. Alternativ die A 8 bei Traunstein/Siegsdorf verlassen und dann über Lofer nach Saalfelden fahren. Saalfelden hat einen Bahnhof – über Stuttgart und München in etwa sieben Stunden zu erreichen.

Informationen: Saalfelden Leogang Touristik, 0043.6582.70660, E-Mail: info@saalfelden-leogang.at, www.saalfelden-leogang.com/de.