Anreise: Bequem zweimal täglich Direktflug von Frankfurt nach Bangkok mit Thai Airways. Einmal täglich sogar mit dem Airbus 380 und besonders viel Platz. Dann mit dem Flugzeug weiter nach Loei. Vom Flughafen Loei nach Dan Sai circa eineinhalb Stunden Fahrt mit dem Auto.

Unterkunft: Zum Festival rechtzeitig Unterkünfte in Dan Sai buchen, etwa im Phu Na Come Resort über agoda.com. Nächstes „Phi Ta Khon“-Festival voraussichtlich am 26. Juni 2020.

Unbedingt machen:„Phi Ta Khon“-Festival, Viewpoints und Wanderungen in den Nationalparks, Mekongfahrt in Chiang Khan, Almosengang der Mönche.

Unbedingt essen: Bananenblütensalat, Papayasalat.