Anreise: Lufthansa und United Airlines fliegen täglich nonstop (11 Std.) von Frankfurt/Main nach San Francisco. Der Trip hin und zurück kostet rund 1000 Euro.

Formalitäten: Touristen benötigen für die Einreise einen maschinenlesbaren Reisepass und müssen sich vor dem Abflug bei den US-Behörden http://esta.cbp.dhs.gov online anmelden. Ganz wichtig: bei der Einreise seriös bleiben. Die strengen Zollbeamten am Flughafen sind stets überlastet und haben für Touristenscherze keinen Sinn.

Klima und Reisezeit: Das Wetter in San Francisco, Berkeley und Umgebung ist unbeständiger als im Süden von Kalifornien. Es regnet gelegentlich und in den Nächten kann es frisch werden an der Bucht. Die beste Reisezeit ist von Mai bis November.

Übernachtung: Viele der 150 Hotels in Berkeley – ab 85 Euro – sind preiswerter als die Häuser auf der anderen Seite der Bucht. Die Taxifahrt vom Airport für 50 US-Dollar rechnet sich, wenn man ein paar Tage bleibt. Noch besser: ein Auto mieten, das man bereits in Deutschland gebucht hat. Eine Woche kostet rund 250 Euro.

Essen und Trinken: Wer keinen Platz im Flaggschiff der kalifornischen Küche „Chez Panisse“ bekommt, dem bieten die unzähligen mexikanischen und chinesischen Lokale authentische Kost zu erschwinglichen Preisen. Hier sind selbst die kleinsten Läden besser als das langweilige Fastfood der bekannten Ketten.

Weitere Informationen: www.visitcalifornia.de