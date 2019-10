Giacomo Puccini wurde am 22.12. 1858 in Lucca geboren und gilt nach Verdi als bedeutendster Vertreter der italienischen Oper. Der Spross einer alten Musikerfamilie war Schüler bei Bazzani und Ponchielli in Mailand. Der internationale Durchbruch gelang ihm 1893 mit "Manon Lescaut". Seine berühmtesten Opern sind "La Bohème" (1896), "Tosca" (1900) und "Madama Butterfly" (1904). Puccini starb am 29. 11. 1924 in Brüssel.

"Madama Butterfly" feiert am 9. November im Heidelberger Theater Premiere, Beginn ist um 19.30 Uhr. Elias Grandy übernimmt die musikalische Leitung. Weitere Termine im November: 15., 17. u. 21. 11., ebenfalls 19.30 Uhr. Kartentelefon: 0 62 21/58 20.000.- www.theaterheidelberg.de