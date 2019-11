INFORMATIONEN

Anreise von deutschen Großstädten nach Delhi für rund 500 Euro, weiter mit Air Asia ab 90 Euro nach Bagdogra. Von dort mit dem Taxi nach Darjeeling (90 km, ca. 25 Euro) oder bis Siliguri und von dort gleich mit dem "Toy Train" in etwa sechs Stunden nach Darjeeling (www.dhr.in.net).

Unterkunft: Das Hotel "Treebo Trend Dekeling" ist im tibetischen Stil eingerichtet, Doppelzimmer ab 66 Euro, www.treebo.com. Das Hotel "Little Tibet" liegt am Hang mit schönem Terrassenblick in die Bergwelt; Doppelzimmer mit Frühstück kosten ab 82 Euro, www.littletibet.in.

Essen und Trinken: Leckeres tibetisches Essen gibt es im immer gut besuchten Kunga Restaurant in der Innenstadt, 51 Gandhi Road, Darjeeling, Tel. 0091-354/0 96 79 88 93 65.

Angebote: "Weltweitwandern" bietet zum Beispiel eine 16-tägige Reise durch Darjeeling, Bhutan und Sikkim ab 4890 Euro an (www.weltweitwandern.com).

Allgemeine Informationen: www.wbtourismgov.in oder www.darjeeling- tourism.com