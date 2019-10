INFORMATIONEN

Anreise: Die Lufthansa bietet Hin- und Rückflug von Frankfurt am Main nach Mailand Malpensa ab 201 Euro an. Vom Hauptbahnhof Milano Centrale erreicht man Capo di Ponte via Brescia mit dem Zug in 2,5 Stunden. www.trenitalia.com.

Übernachten: Das familienfreundliche Hotel Graffiti Park, Via Sebastiano Briscioli 42, in Capo di Ponte besticht durch seine zentrale Lage und wurde gerade erst frisch renoviert. Alle wichtigen Sehenswürdigkeiten, unter anderem der große Nationalpark von Naquane und das prähistorische Museum, sind zu Fuß erreichbar. DZ ab 60 Euro. Das Hotel beherbergt auch ein Restaurant mit regionalen Produkten; www.graffitipark.eu.

Unbedingt machen: Der Nationalpark Naquane wurde 1955 gegründet. Inmitten einer malerischen Gebirgslandschaft befindet sich hier auf einer Fläche von 14 Hektar eine bemerkenswerte Zahl bedeutender Felsgravuren. Insgesamt wurden im Valcamonica bis heute mehr als 300.000 Felsbilder gefunden. Das Tal stellt damit die weltweit größte Sammlung von Petroglyphen dar. www.archeocamuni.it.