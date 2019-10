INFORMATIONEN

Anreise: Der nächstgelegene größere Flughafen liegt in Genf. Die Anreise per Bahn zum Waadtland ist besonders reizvoll, da die Züge zwischen Seeufer und Weinterrassen fahren. Mehrtagestickets wie der Swiss Travel Pass (in der 2. Kl. ab 232 CHF) und Swiss Travel Pass Flex (in der 2. Kl. ab 267 CHF) unter www.sbb.ch/de. Reisende mit Pkw nutzen die Autobahn A1 / A12 (E 25 / E 27). Infos bei der Interessengemeinschaft Alpenpässe (www.alpen-paesse.ch) oder dem Onlineportal des Tunnels am Großen St. Bernhard (www.letunnel.com).

Ausflüge: Auf dem See ziehen die Belle-Époque-Dieselschiffe "Vevey" und "Italie" das ganze Jahr ihre Bahnen, während die größeren Schaufelraddampfer nur bis Mitte Oktober ihren Dienst versehen (www.cgn.ch).

Eine Führung durch das einzigartige Weinbaugebiet Lavaux wird noch bis Ende Oktober jeden Sonntag organisiert. Weitere Infos beim OT Montreux-Vevey, Tel. 08 48 86 84 84, www.lavaux-unesco.ch.