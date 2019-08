INFORMATIONEN

Anreise: Mit der Bahn über Basel und Chur ab 39,90 Euro pro Person. Kinder bis 14 Jahre reisen kostenfrei. Mit dem Auto auf der A 5 über Basel nach Zürich und Chur bis nach Ilanz, dem Hauptort der Surselva.

Unterkunft: Biohof Albin, Via Dacla 9, 7116 Tersnaus, www.biohofalbin.ch; sieben Tage in der Wohnung für zwei bis drei Personen ab 790 Euro. Hotel Surselva, Via Principala 54, 7138 Surcuolm, www. hotelsurselva.ch. Eden Hotel, Bahnhof- straße 31, 7130 Ilanz, www.eden-ilanz.ch.

Der besondere Tipp: Geißentrekking mit Claudia Bosshard-Gallati, Cavra del Sass, www.cavradelsass.ch. Wanderung mit der Rangerin, Ornithologin, Jägerin, Kräuter -und Räucherfachfrau Pirmina Caminada (www.pirmina.ch). "Swiss Tavolata" bei Martha Spescha, Via Sansandisch 31, 7138 Surcuolm, www.swisstavolata.ch (das Vier-Gänge-Menü mit Wein pro Person 85 Euro, ohne Wein 67 Euro). Bündner Spezialitäten gibt es im "Scarnuz Grischun Surselva", Markal 2, 7134 Obersaxen, www.scarnuz-grischun.ch/surselva.

Allgemeine Auskünfte: Surselva Tourismus, Telefon 00 41-81/9 20 11 05, www.surselva.ch.