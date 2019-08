INFORMATIONEN

Anreise: Direktflüge nach Dubrovnik gibt es zum Beispiel von Berlin, München, Düsseldorf, Frankfurt am Main und Hamburg aus. Auf der Insel gibt es am Hafen von Sobra einen Mietwagenverleih. Auch Roller werden verliehen. Online-Reservierungen sind möglich. Ein Auto ist auf Mljet praktisch, viele Touristen reisen mit dem eigenen an. Eine Autofähre verkehrt zwischen Prapratno in Südkroatien und Sobra auf Mljet. Die Fahrt dauert etwa eine Stunde. Vom südlicher gelegenen Dubrovnik geht eine Personenfähre ab, die Fahrt dauert rund eineinhalb Stunden. Tickets kosten einfach umgerechnet rund 7 Euro.

Übernachtung: Das einzige Hotel auf der Insel liegt in Pomena und gehört zu einer Luxus-Hotelkette. Ein einfaches Zimmer kostet pro Nacht ab rund 95 Euro. Günstiger sind private Unterkünfte zum Beispiel über die Vermittlungsplattform Airbnb.

Währung: Kroatien ist seit 2013 EU-Mitglied, die Euro-Einführung steht noch aus: 1 kroatische Kuna sind etwa 0,13 Euro. Geld abheben funktioniert auf Mljet mit Kreditkarte.

Auskünfte: Kroatische Zentrale für Tourismus, www.visitkroatien.de.