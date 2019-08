INFORMATIONEN

Anreise: Mit der Deutschen Bahn kommt man innerhalb von sieben Stunden von Heidelberg nach Linz, www.db.de. Vom Linzer Bahnhof Urfahr fährt einmal stündlich eine Regionalbahn nach Haslach an der Mühl. Um ins knapp sechs Kilometer entfernte Minihof zu gelangen, sollte man sich am besten abholen lassen. Mit dem Auto dauert die Anreise ab Heidelberg rund fünf Stunden.

Unterkunft: Kost und Logis sind bei einem Aufenthalt auf einem Wwoofing-Bauernhof inklusive. Die Unterbringung richtet sich nach dem Angebot der Gastgeber. Auf dem Hof der Mandls haben Wwoofer ein eigenes Zimmer.

Reisezeit: Im Frühling oder Herbst ist die Arbeit in den Ställen und auf den Feldern Oberösterreichs weniger schweißtreibend als im Sommer, aber angenehmer als im Winter.

Essen und Trinken: Österreich verbindet man mit Knödeln, Linzertorte, Wiener Schnitzel. Die Spezialität in Minihof ist Oma Friedas Zucchini-Paste.

Allgemeines: Die Organisation Wwoof ist ein Netzwerk an Bio-Bauernhöfen, auf denen Freiwillige gegen Kost und Logis mithelfen können. Mehr als 6000 Höfe in über 120 Ländern nehmen an dem Programm teil. Wwoofer arbeiten in der Regel vier bis sechs Stunden täglich. Ihre Aufgaben sind verschieden - sie reichen vom Melken bis zum Unkrautjäten. Wie lange ein Wwoofer auf einem Hof bleibt, wird individuell vereinbart. Der jährliche Mitgliedsbeitrag wird im Zielland ausgerichtet. In Österreich beträgt er für eine Einzelperson 25 Euro, Paare bezahlen 37 Euro. www.wwoof.at