INFORMATIONEN

Der Anbieter: Join the Crew richtet sich an junge Leute von 20 bis 35 Jahre. Für Teilnehmer zwischen 30 und 45 Jahren gibt es Lime Ways. Man kann zwischen 35 Segeltörns in 23 Revieren wählen, ob auf den Lofoten in Norwegen oder in der Südsee. Teilnehmer lernen ihre Mitreisenden vor dem Segeltörn kennen. Bei Nachtreffen, über Whatsapp, auf Stammtischen und bei spontanen Treffen bleibt man in Kontakt.

Verlosung: Der Segeltörn mit der "Sail and Clean"-Aktion findet 2020 wieder im April in Griechenland statt. Die Verlosung, die über Facebook läuft, soll im Januar starten. Die Teilnahmebedingungen werden auf der Website bekannt gegeben. www.join-the-crew.com; www.limeways.com.