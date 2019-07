Anreise: Direktflüge von Frankfurt nach Dublin: Aer Lingus, British Airways, Lufthansa (ca. 2 Stunden) ab 126 Euro (hin und zurück), von Dublin nach Galway mit Zug oder Bus (2,5 Stunden) ab 18 Euro, danach Mietwagen, zurück von Sligo nach Dublin mit Zug oder Bus (ab 19 Euro).

Übernachten: Die Unterkünfte in Irland sind teuer, besonders in Dublin. Folgende Hotels sind zu empfehlen: das moderne "Galmont" in Galway (DZ ab 155 Euro, www.thegalmont.com), das bezaubernde "Screebe House" in Rosmuc/Connemara (ab 180 Euro, www.screebe.com), das gemütliche "Boffin Lodge Guest House" in Westport (ab 85 Euro, www.boffinlodge.com), das exklusive Herrenhaus "Coopershill" in Riverstown/Sligo (ab 224 Euro, www.coopershill.com), das gediegene "Sligo City Hotel" in Sligo (ab 90 Euro, www.sligocityhotel.com) und das hübsche "Ariel House" in Dublin (ab 130 Euro, www.ariel-house.net).

Ausflüge: Wanderung durchs Moor (bei Clifden) zum Landeplatz des ersten Atlantikfluges durch Alcock und Brown. Bei Westport lockt der Croagh Patrick, der heilige Berg Irlands (764 m), mit Rundumblick.

Reiseführer: "Irland", Verlag Michael Müller, 2018, 804 Seiten, 26,90 Euro.