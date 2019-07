Mit dem Kahn lässt es sich am besten in die Märchen- und Sagenwelt des Spreewaldes eintauchen. Darauf lässt es sich sogar picknicken. Foto: Friedrich

Anreise: Mit dem Auto über die A9 und die A72 und ab Chemnitz die A4 bis Dresden-Nord. Auf der A13 geht es weiter bis Lübben

Übernachten: Die Pension "Zum Schlangenkönig", Waldschlößchenstraße 14, in Burg (Spreewald) hat sehr hübsch eingerichtete Doppelzimmer ab 85 Euro. Direkt am Wasser gelegene Ferienwohnungen oder Pensionen gibt es viele. Die meisten bieten auch Kahnfahrten oder Paddelboot-Verleih

Essen und Trinken: Ob Zander, Hecht, Wels, Schleie in Meerrettich- oder Biersauce oder das leckere Steak vom Uckermärker Weiderind, viele Hofrestaurants servieren typische Spreewaldgerichte mit regionalen Produkten wie Spreewaldgurken, Senf und Meerrettich. Unbedingt sollte man Blechkuchen und Eierplinse probieren. Ofenwarmen Räucherfisch kann man am Burger Hafen "Zur alten Aalreuse" im Biergarten direkt am Fließ genießen. In den Hofläden der "Gemüsekammer Brandenburgs" kann man sich mit regionalen Spezialitäten eindecken.