INFORMATIONEN

Lage: Die Lleyn-Halbinsel liegt versteckt hinter Snowdonias Gipfeln mit der Irischen See auf der einen und Cardigan Bay auf der anderen Seite im Nordwesten von Wales. Lleyn ist über die A 499 und die A 497 erreichbar.

Essen und Trinken: Typisch walisische Speisen gibt es im Caffi Meinir; das Ty Coch Inn, www.tycoch.co.uk, liegt direkt am Meer; exzellente walisische Küche mit moderner Note wird im The Marram Grass serviert, www.themarramgrass.com.

Übernachten: Lake Vrynwy Hotel, www.lakevyrnwy.com: Das Vier-Sterne-Haus liegt am gleichnamigen See; Ein schlossähnliches Anwesen mit luxuriösen Zimmern bietet das Castell Deudraeth direkt in Portmeirion.