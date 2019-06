INFORMATIONEN

Anreise: Condor oder Kenya Airways fliegen Nonstop ab Frankfurt über Nairobi zum Kilimanjaro International Airport. Von hier aus fliegen verschiedene Buschflieger direkt in die Serengeti. Eine Anreise ist aber auch auf dem Landweg möglich.

Unterkunft: Die Zelt-Camps von Asilia setzen auf Nachhaltigkeit, sind nur wenigen Touristen vorbehalten und liegen an strategischen Punkten in der Serengeti und der Masai Mara, an denen die Gnus regelmäßig vorbeiziehen. Das mobile Olakira-Camp folgt der Herde und wird je nach Position der Wanderung ein halbes Jahr in der Nähe des Maraflusses und schließlich nahe der Ndutu-Ebene aufgebaut, wo die Gnus ihre Kälber zur Welt bringen. Das entspannte Kimondo Camp im Süden der Serengeti ermöglicht aufgrund seiner perfekten Lage einzigartige Tierbeobachtungen. www.asiliaafrica.com

Veranstalter: Diamir Erlebnisreisen hat verschiedene Safaris in den schönsten Nationalparks Tansanias im Programm. www.diamir.de.