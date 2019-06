INFORMATIONEN

Termin: Die Fronleichnamswoche beginnt in La Orotava am 12. Juni, am 27. Juni ist der Teppich in La Orotava vor dem Rathaus vollendet. Am Nachmittag findet die große Fronleichnamsprozession statt.

Anreise: Teneriffa ist mit Direktflügen diverser Airlines zu erreichen.

Unterkunft: Vom einfachen Gästezimmer bis zum Luxus-Hotel stehen zahlreiche Unterkunftsmöglichkeiten zur Verfügung. Empfehlenswert etwas außerhalb in Puerto de la Cruz ist das Apartmenthotel Tigaiga Suites mit eigenem Pool und tollem Frühstück, Preis ab 125 Euro. Unterhalb des Teide bietet der Parador de las Cañadas del Teide einen perfekten Ausgangspunkt für den Aufstieg auf den Vulkan sowie für Ausflüge im Nationalpark und Sternenbeobachtung, DZ inkl. Frühstück ab 138 Euro.

Essen und Trinken: Typisch spanische Küche in familiengeführter Atmosphäre bietet das Régulo in der Altstadt von Puerto de la Cruz, abends oft Livemusik. In La Orotava in rustikalem Ambiente sorgen die Tapas des Bodegón Tasca Tapias für kulinarische Verzückung. Schöne Aussichten und eine heimelige Atmosphäre bietet das Restaurant San Diego unterhalb von Orotava. Und auf dem Weg vom Teide nach La Orotava lohnt die Einkehr in das La Casona del Patio.