INFORMATIONEN

Anreise: Mit dem Auto über Paris oder Brüssel Richtung Caen, Bayeux und Carenton. Von dort weiter nach Sainte-Mère-Eglise auf der N 13, auf der D 129 nach Hiesville.

Besichtigungen: Alle Museen und Gedenkstätten der Region Basse-Normandie sind ganzjährig geöffnet. Das Memorial de Caen hat im Januar geschlossen. www.memorial-caen.fr. Interessant auch das Museum von Utah Beach www.utah-beach.com sowie die ehemalige deutsche Bunkeranlage von Azeville.

Übernachtung: Hotel Best Western Plus Moderne www.hotel-caen.com; L’Auberge Normandie in Caretan www.aubergenormandie.com; Hotel Mercure Saint Ló www.accorhotels.com

Essen und Trinken: Erstklassige Meeresfrüchte im Le P’titB Caen www.leptitb.fr sowie im L’Eucalyptus Ravenovill, www.eucalyptus-ravenoville.fr

Allgemeines: www.normandie-urlaub.com.