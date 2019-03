INFORMATIONEN

Reisezeit: März bis Mai und September bis November sind die besten Reise- monate bei Durchschnittstemperaturen um 23 Grad.

Anreise: Von Mai 2019 an gibt es Lufthansa-Nonstopflüge von Frankfurt/Main nach Austin. Für Umsteigeverbindungen bieten sich die großen US-Fluggesellschaften wie American Airlines, Delta und United an, die Austin täglich mit Großstädten wie Chicago, Minneapolis und New York verbinden.

Einreise: Deutsche USA-Urlauber brauchen kein Visum, müssen sich aber spätestens 72 Stunden vor Abflug unter https://esta.cbp.dhs.gov eine elektronische Einreiseerlaubnis (Esta) besorgen. Sie kostet 14 US-Dollar und gilt zwei Jahre lang.

Übernachtung: An der Autobahn Interstate 35 liegen viele preiswerte Kettenhotels. Luxuriöser sind die großen Innenstadt-Hotels. Daneben gibt es eine Vielzahl individueller kleiner Gasthäuser, Cottages und Bed & Breakfasts.

Musik: Live-Musik-Konzerte finden sich auf den Websites www.showlistaustin.com und www.austinchronicle.com/events/music.