Ernest Hemingway machte den Stierlauf in Pamplona berühmt. Heute steht sein Denkmal vor einem Café. Foto: Stefanie Bisping​

INFORMATIONEN

Anreise: Den einzigen Nonstop-Flug aus Deutschland nach Pamplona bietet derzeit Lufthansa viermal wöchentlich ab Frankfurt (Ticketpreis ab 139 Euro, www.lufthansa.com).

Reisezeit: Frühling, Frühsommer und Herbst sind ideal. Während der Festtage für San Fermín sind alle Hotels voll; auch sind die Stierkämpfe nicht jedermanns Sache. Immerhin erleben die auf Weiden herangewachsenen Kampfstiere nicht die Leiden der Massentierhaltung, weshalb ihr Fleisch in Spanien besonders geschätzt wird.

Übernachten: Das Fünf-Sterne-Haus Gran Hotel la Perla liegt mitten im Zentrum Pamplonas an der Plaza del Castillo. Hier logierte einst schon Ernest Hemingway. Das DZ kostet im Frühling ab 158 Euro (www.granhotellaperla.com). - Bildschön ist der Parador in Olite, ein Drei-Sterne-Hotel mit Restaurant und Bar, das sich zum Teil in den Mauern des einstigen Königspalasts befindet. Im April kostet das DZ mit Frühstück hier ab 117 Euro (www.parador.es)

Allgemeine Auskünfte: Spanisches Fremdenverkehrsamt, Myliusstr. 14, 60323 Frankfurt, www.spain.info/de.