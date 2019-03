INFORMATIONEN

Anreise: Von Frankfurt nach Detroit (in 9 Stunden, z.B. mit Delta oder KLM), von dort mit dem Mietwagen entlang der großen Seen nach Minneapolis.

Unterkunft: Gebäude mit Geschichte: Aloft at the David Whitney in Detroit www.davidwhitneybuilding.com/; typisch amerikanisch mit spannenden Charakteren www.staycobblestone.com/mi/munising/; sehr gemütlich in einer Lodge, z.B. Lakewoods Resort www.lakewoodsresort.com in Cable/

Unbedingt machen: Henry Ford Museum in Detroit https://www.thehenryford.org/; Chateau Chantal Weintasting - mit Blick über die Weinberge auf dem gleichen Breitengrad wie die Weinregionen in Frankreich, www.chateauchantal.com