INFORMATIONEN

Olivenanbau: Wer sicher sein will, qualitativ hochwertiges Öl zu erhalten, hergestellt aus den Sorten Arbequina, La Mallorquina oder Picual, der achtet auf die kontrollierte Ursprungsbezeichnung "DO Olio Mallorca". Wer sich für Wein und Mandeln interessiert, für den lohnt sich ein Ausflug in die Bodega Ramanya in Santa Maria. www.bodegaramanya.com

Preise: Mallorca im Winter ist erschwinglich. So gibt es eine Woche Aufenthalt im Erste-Klasse Hotel "Llaut" inklusive Frühstück, Bahnticket, Transfer und Flug beim Reiseveranstalter ITS ab 539 Euro. Dertour bietet eine einwöchige Gruppen-Fahrradreise in einem Hotel der gehobenen Mittelklasse mit Halbpension, Radtouren, Fahrradmiete, inklusive Flug und Transfer im Februar und März ab 839 Euro an.