INFORMATIONEN

Anreise: Die beste Variante ist, lieber in Deutschland entweder nach Stuttgart, München oder Düsseldorf zu fahren und von dort einen Direktflug nach Fort Myers zu nehmen. Die Einreise in die USA ist am vergleichsweise kleinen Flughafen wesentlich entspannter als über die großen US-Drehkreuze.

Übernachten: Das 120 Jahre alte Strandhotel Island Inn ist eines der ältesten Beachfront Resorts auf der Insel. www.islandinnsanibel.com Für die 49 Zimmer, Suiten und Cottages zahlt man ab etwa 174.- Euro inkl Frühstück. Restaurant und Küche gelten als führend auf Sanibel.

Essen und Trinken: Im Mucky Duck Restaurant auf der Nachbarinsel Captiva Island kann man bei typisch Amerikanischer Bewirtung den Sonnenuntergang genießen. www.muckyduck.com Etwas gediegener speist man im Key Lime Bistro, ebenfalls auf Captiva Island mitten im historischen Ortskern gelegen. Köstlichkeiten für Fisch- und Fleischesser. www.captivaislandinn.com

Unbedingt machen: Eine Kajaktour durch die Mangrovenwälder beispielsweise mit Adventure Sea Kajak, www.kayak-captiva.com - Es gibt schöne Bustouren durch die Region, toll ist es aber auch, sich ein Rad zu mieten und das eine oder andere Ausflugsziel auf einem der großartig ausgebauten Fahrradwege zu erkunden.

Allgemeine Informationen: Die Website www.fortmyers-sanibel.com gibt zahlreiche hilfreiche Hinweise.