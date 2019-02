INFORMATIONEN

Termine: Die Karnevalssaison 2019 in Rijeka endet am 6. März. Bis zum großen Umzug am Karnevalssonntag (3. März 2019) finden zahlreiche Veranstaltungen statt. Die Gemeinde Viškovo hat eigens einen Wanderpfad ausgearbeitet, der den Spuren der Glockenträger folgt. Es sind drei verschiedene Strecken, denen man auch folgen kann, wenn gerade nicht Karneval ist. Infotafeln informieren an wichtigen Punkten der Strecke über die Zvoncari. Eine in den Touristenbüros erhältliche Karte zeigt die jeweilige Routenführung.

Anreise: Die schnellste Anreise in den Norden Kroatiens erfolgt ganzjährig mit Eurowings von Düsseldorf mehrmals in der Woche direkt nach Rijeka, Croatia Airlines fliegt die Route von München aus. Der Flughafen ist 30 km von der Stadtmitte entfernt und liegt auf der Insel Krk. Lufthansa/Austrian Airlines/StarAlliance fliegt von vielen deutschen Städten nach Zagreb, von hier aus sind es etwa zwei Stunden Fahrt bis Rijeka.

Mietwagen: Alle großen internationalen Anbieter sind mit Büros am Flughafen Zagreb vertreten, günstiger lokaler Anbieter ist UniRent (www.uni-rent.net). Ein Bus-Shuttle verbindet den Flughafen mit den größeren Orten der Region.

Unterkunft: Komfortabel und zentral gelegen ist das Grand Hotel Bonavia, das auch über ein ausgezeichnetes Restaurant verfügt. Preise für das Doppelzimmer ab EUR 124. www.bonavia.hr

Essen und Trinken: Nettes Fischlokal direkt am Fischmarkt ist die Konoba Fiume, Ul. Vatroslava Lisinskog 12, 51000 Rijeka. Tolle Atmosphäre herrscht in den rustikalen Räumlichkeiten der Taverne Konoba Maretina in Viškovo, täglich frische Fischgerichte zu moderaten Preisen, www.maretina.com

Währung: In Kroatien bezahlt man mit der Kuna, 1 HRK entspricht etwa 0,13 EUR bzw. 1 EUR gleich 7,43 HRK (Stand Januar 2019).

Aktivitäten: Empfehlenswert ist ein Ausflug an die "österreichische Riviera" in den ehemaligen k+k-Kurort Opatija mit seiner beeindruckenden Bäderarchitektur und der gut 12 km langen Uferpromenade Lungomare. Die Stadt Rijeka bereitet sich auf das Kulturhauptstadtjahr 2020 vor.

Information: Kroatische Zentrale für Tourismus, www.croatia.hr/de-DE;

Tourismusverband Kvarner HR, www.kvarner.hr eka;

Karneval von Rijeka www.rijecki-karneval.hr