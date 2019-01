Informationen

■ Die diesjährige Saison der Nostalgie-Events beginnt mit dem Grand Prix Nostal-Ski am 19. Januar 2019 im österreichischen Mürzzuschlag, wo es auch ein sehenswertes Wintersportmuseum gibt. www.nostalski.at

■ Jubiläum hat die Belle Epoque-Woche im schweizerischen Kandersteg, wo sie zum 10. Mal stattfindet – vom 20. bis 27. Januar 2019, www.kandersteg.ch/de/s/belle-epoque, Tel.: 0041 33 675 80 80.

■ Die 2. österreichische Nostalgie-Skimeisterschaft steigt am 2. Februar 2019 in Embach.

■ Das „NostalSki“ in Zell am See (Österreich), 16. Februar 2019 wird von den Veranstaltern als größtes Nostalgie-Skirennen Europas angekündigt. www.nostalski.com, Tel.: 0043 664 201 08 28.

■ Das Schweizer Nostalgie– Skirennen in Brig Belalp (Schweiz) steigt am, 9. März 2019, www.nostalgierennen.ch, Tel.: 0041 27 921 60 40.

■ Ski Nostalgie gibt’s in Wagrain (Österreich) am 10. März 2019, www.snow-space.com/de/Orte/Wagrain/Events/Ski-Nostalgie, Tel.: 0043 6413 8238.

■ Das Nostalgie-Skifest am Feuerkogel in Ebensee (Österreich) findet am 16. März 2019 statt. www.villaseilern.at/de/region-tipps-kunst/urlaubsplaner/maerz-2019/nostalgie-skifest-2019.html, Tel. 0043 (0)6133 8016

■ Weitere Termine unter: www.nostalski.com/EXTRA-WICHTIG/TERMINE-EUROPA/

■ Die 9. Nostalgie-Ski-Weltmeisterschaft findet im Januar 2020 in Saalfelden-Leogang statt, wo diese WM alle zwei Jahre veranstaltet wird. www.saalfelden-leogang.com/de/news-events/events/nostalgie-ski-wm. Tel.: 0043 6582 706 60.