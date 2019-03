Reisezeit: Obwohl Guadeloupe das ganze Jahr schön tropisch warm ist, gibt es doch eine Trocken- (Dezember-Mai) und eine Regenzeit (Juni-November). Den August und September gilt es zu meiden, da drohen Wirbelstürme.

Anreise: Condor fliegt (meist mit Zwischenlandung auf einer anderen karibischen Insel) von Frankfurt aus. Je nach Saison ab 800 Euro. - Airfrance und Corsair bieten Direktflüge ab Paris Orly. - Ein Europa-Spezial Ticket der Deutschen Bahn nach Paris gibt es ab 39 Euro.

Formalitäten: Die Einreise ist für EU-Bürger mit Personalausweis möglich. Falls Sie während des Urlaubs andere - nicht-französische - Inseln besuchen wollen, benötigen Sie einen Reisepass.

Übernachten: Die Tainos Cottages sind nicht günstig. Wer allerdings erst einmal die wunderschön am Ende des Strandes Grand Anse gelegenen Hütten gesehen hat, will nicht mehr weg. Plage de Grand Anse, 97126 Deshaies. www.tainoscottages.fr, Tel: +590.590.28- 4442. Doppelzimmer ab 150€ pro Nacht incl. Frühstück. - Selbstversorgerhütten am Berg mit Blick auf das Meer gibt es ab 540 Euro pro Woche in den Ecolodges Bungalows Arsenault, 442, Allée du Coeur, 97126 Deshaies, Guadeloupe FWI, Tel: 0590284774 Mob: 0690727285 - Unter www.antilles-guadeloupe.fr finden Sie tolle Villen mit Swimmingpool, meist direkt am Meer. - Eine breite Auswahl an Unterkünften gibt es auf http://www.gitesdefrance-guadeloupe.com

Essen: Leckere Cocktails und überwältigenden Fusion-Food direkt über dem Meer gibt es im Paradise Kafe. 83 Boulevard des Poissonniers, Deshaies 97126, Tel +590.690.19- 4009 - Im Koté Lagon kann man kreolische Küche direkt an der Lagune, des Traumstandes Grande Anse verspeisen. Plage de Grande Anse, Deshaies 97126, Tel +590.690.71- 7557.

Allgemeine Auskünfte: www.guadeloupe-islands.com gibt mit vielen Bildern einen guten Überblick, was auf den fünf verschiedenen Inseln erlebenswert ist.