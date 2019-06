INFORMATION

Anreise: Wer mit dem Auto kommt, fährt am besten über Jütland und nimmt die Autobahnbrücke über den Kleinen Belt - oder die Als-Faergen-Fähre, die alle zwei Stunden fährt. Die nächsten Flughäfen sind Billund (100 km von Odense) oder Kopenhagen (160 km). Von dort fahren auch Züge.

Unterkunft: Novasol bietet Ferien-häuser ab 230 Euro entlang der Küste. Empfehlenswert sind die Häuser am Strand von Hasmark, für vier Personen, mit Terrasse und Filetierplatz, ab 399 Euro pro Person/Nacht.

Essen: Gehobene Küche in einem alten Bauernhaus findet man im Sortebro Kro, Hauptspeisen ab 150 Kronen (20 Euro). Adresse: Sejerskovvej 20, Odense. Vor allem das urige Kaffeezimmer lohnt sich! Streetfood bei über 20 Essensständen gibt’s im Storms Pakhus in der Seebladsgade 21 B in Odense.

Sehenswürdigkeiten: Vor allem Schloss Egeskov ist einen Ausflug wert: Die mittelalterliche Wasserburg liegt malerisch in einem großen Park, im Inneren befinden sich mehrere Sammlungen (etwa Oldtimer), Highlight ist ein zimmergroßes Puppenhaus.