INFORMATION

Information: Salzkammergut Tourismus www.salzkammergut.at - Tourismusverband Ausseerland www.ausseerland.at

Das 60. Narzissenfest findet vom 30. Mai bis zum 2. Juni 2019 statt. Der Bootskorso führt in diesem Jahr über den Grundlsee. www.narzissenfest.at

Anreise: Mit Eurowings von den meisten deutschen Flughäfen nach Salzburg (www.eurowings.com), weiter mit Bus oder Taxi-Transfer (www.zwetti-bus.at) nach Bad Aussee.

Unterkunft: Mitten im Zentrum Bad Aussees liegt das Spa Hotel Erzherzog Johann mit gemütlichen Zimmern, ausgezeichnetem Restaurant und Wellnessbereich, www.erzherzogjohann.at. Insbesondere wegen seiner vielfältigen Aktivitätsmöglichkeiten und der Grimming-Therme empfiehlt sich auch als ausgesprochenes Familienhotel der Aldiana Club Salzkammergut in Bad Mitterndorf, www.aldiana-salzkammergut.at

Essen und Trinken: Das Angebot an Gaststätten und Restaurants ist gut und vielfältig mit traditioneller, aber auch ambitioniert moderner Kulinarik. Empfehlenswert u.a. das Café Strenberger in der Ischler Straße mit süßen Verführungen passend zu typischen Kaffeevariationen, das Genuss Gasthaus Kohlröserlhütte am Ödensee (www.genussamsee.com), das Dorfwirtshaus Stöckl in Grundlsee (www.gasthausstoeckl.at), die Villa Salis in Altaussee (www.villa-salis.at).