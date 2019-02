INFORMATION

Klima: Die Sommer in New Orleans sind heiß und feucht, die Winter eher mild. Während der Karnevalszeit kann es bei Sonnenschein tagsüber angenehm warm sein. In den frühen Morgenstunden und am Abend kann es dagegen empfindlich kalt werden.

Reisezeit: Der Mardi Gras liegt wie der deutsche Karneval. Aschermittwoch ist 46 Tage vor Ostersonntag. Der Mardi Gras 2019 fällt auf den 5. März.

Anreise und Formalitäten: New Orleans wird zur Karnevalszeit von Deutschland aus nicht nonstop angeflogen, Reisende müssen an einem der Flughäfen an der US-Ostküste umsteigen. Deutsche USA-Urlauber müssen sich zudem unter https://esta.cbp.dhs.gov eine elektronische Einreiseerlaubnis (Esta) besorgen. Sie kostet 14 US-Dollar und gilt zwei Jahre lang.

Übernachtung: In der Stadt gibt es zahlreiche große Hotelketten, die günstig zu den Zugrouten der Karnevalsgesellschaften liegen. Da manche Züge auch durch die verschiedenen Vororte ziehen, lässt es sich auch dort in einem Bed-and-Breakfast hübsch wohnen.

Informationen: Fremdenverkehrsbüro New Orleans, c/o Wiechmann Tourism Service, Scheidswaldstr. 73, 60385 Frankfurt (Tel.: 069/ 25 53 80, E-Mail: info@new orleans.de, www.neworleans.de).