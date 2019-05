Mieter sollten Reparaturen absprechen

Mieter sollten Reparaturen wie das Auseinanderschrauben des Siphons nicht ohne Absprache mit dem Vermieter vornehmen. «Grundsätzlich gilt bei all diesen Dingen, bei Eigentum darf ich machen, was ich will», betont Ulrich Opitz, Heimwerker-Trainer und Sachverständiger für Bau- und Versicherungsschäden. «Wenn ich in einem Mietobjekt bin, sollte ich vorher meinen Vermieter kontaktieren. Denn wenn ich etwas kaputt mache, muss ich rechtfertigen, warum ich durch fehlende Sachkenntnis einen Schaden selbst produziert habe.»