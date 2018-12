Alba August

■ ... wurde am 6. Juni 1993 als Tochter des Regisseurs Bille August („Fräulein Smillas Gespür für Schnee“) und der Schauspielerin Pernilla August geboren.

■ ... hat begonnen als Kinderdarstellerin; ihre erste Rolle hatte sie 2001 im Film „En Sång för Martin“ unter der Regie ihres Vaters. Sie besuchte „The Danish Performing Arts School“ in Kopenhagen, eine Schule mit Schwerpunkt Schauspiel. In Malmö studierte August Film. 2018 erhielt sie ihre erste Hauptrolle in der dänischsprachigen Netflix-Serie „The Rain“.

■ ... hält sich mit Privatem sehr zurück. Sie ist in keinem Sozialen Netzwerk aktiv.