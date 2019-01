Das Eisenhower-Prinzip

Das Eisenhower-Prinzip teilt Aufgaben in vier Kategorien ein. Der Namensgeber, der ehemalige US-Präsidenten Dwight D. Eisenhower, soll diese Methode genutzt haben, um seine Ziele zu priorisieren. Die erste Kategorie lautet «wichtig und dringlich». Diese Aufgaben haben oberste Priorität, sie erledigen Beschäftigte selbst und sofort. Die zweite Kategorie lautet: «Wichtig, aber nicht dringlich». Diese To-dos sollten Arbeitnehmer ebenfalls selbst übernehmen, aber nicht sofort erledigen. Aufgaben der Kategorie drei «nicht wichtig, aber dringend» können sie an andere delegieren. Aufgaben, die «weder wichtig noch dringlich» sind, wandern in den Papierkorb.