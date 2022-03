Weltwassertag am 22. März

Der Weltwassertag, zu dem die Vereinten Nationen aufrufen, erinnert an die Besonderheiten von Wasser: Sie ist die essenziellste Ressource allen Lebens. In diesem Jahr ist das Grundwasser im Fokus. Denn mit dem voranschreitenden Klimawandel wird das Grundwasser weltweit schwinden. Wir müssen daher zusammen daran arbeiten, mit dieser kostbare Ressource nachhaltig umzugehen, so die UN.