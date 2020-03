Wegen des neuen Coronavirus haben viele Länder ihre Grenzen geschlossen. Flüge fallen aus und die Menschen kommen nicht nach Hause. Das betrifft nicht nur Urlauber, sondern auch Leute, die etwa zum Arbeiten im Ausland waren. Seit etwa zwei Wochen hilft Deutschlands Regierung all diesen Menschen bei der Rückkehr.

"Das ist eine gigantische Aufgabe", sagt Frank Hartmann. Er arbeitet für das Auswärtige Amt. Das kümmert sich nun um die Deutschen im Ausland. So gibt es zum Beispiel Sonderflüge, um die Menschen abzuholen. In Ländern, in denen sich viele Deutsche auf einmal befinden, ist es einfacher.

Allerdings ist die Welt groß und die Menschen sind in vielen verschiedenen Ländern unterwegs. "Wir können nicht nur zehn Leute irgendwo abholen", sagt Frank Hartmann. Also versucht man, dass sich kleinere Gruppen von Menschen irgendwo treffen, um von dort zusammen nach Hause gebracht zu werden. Das ist natürlich aufwendig. Deswegen wird es wohl noch mindestens zwei Wochen dauern, bis auch diese Menschen nach Hause zurückkehren.