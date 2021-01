Von Marie von der Tann

Ist mein Mischling ein Pitbull-Mix oder doch mit dem Labrador verwandt oder sogar beides? Seit einigen Jahren boomen die Mischlings-DNA-Tests. Private Labore können per Speichelprobe die Gene eines Hundes untersuchen und so möglicherweise herausfinden, was für Rasse-Anteile in ihm stecken. Doch der Test ist umstritten.