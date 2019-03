Hamburg (dpa) - Der Hamburger SV steht vor der Partie heute gegen die SpVgg Greuther Fürth unter Druck. Nach zuletzt nur vier Punkten in vier Spielen und dem Verlust der Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga müssen die Hanseaten gegen die Franken punkten, um im Kampf um einen direkten Aufstiegsplatz weiter mitzumischen. Mit einem Sieg kämen die Hamburger wieder bis auf einen Punkt an Tabellenführer 1. FC Köln heran. Ein Remis würde reichen, um sich immerhin an Union Berlin vorbei wieder auf Platz zwei zu schieben.