Hockenheim/Speyer. (pol/lesa) Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von 100.000 Euro sind die Ergebnisse eines Unfalls, der sich am Mittwochnachmittag auf der Autobahn A 61 bei Speyer ereignet hat. Die Polizei berichtet, dass ein 37-jähriger LKW-Fahrer, der auf der rechten Fahrspur in Fahrtrichtung Hockenheim unterwegs war, wegen eines Reifenschadens nach links von der Spur abgekommen war. Auf dem linken Fahrstreifen kollidierte er mit einem Kleinbus. Dieser wurde infolgedessen in die Mittelleitplanke gedrückt.

Der 57-jährige Fahrer des Kleinbusses wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Zudem entstand an beiden Fahrzeugen sowie an den Leitplanken laut Polizei "ein beträchtlicher Sachschaden", der auf 100.000 Euro beziffert wird.

Wegen der Bergung des Kleinbusses musste der linke Fahrstreifen vorübergehend gesperrt werden.