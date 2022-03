Oberursel (dpa/lhe) - Am Sonntagabend habe dann ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera den Vermissten gefunden. Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr konnten den geschwächten und völlig unterkühlten Mann bergen und dem Rettungsdienst übergeben, wie es hieß. Er sei ansprechbar gewesen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann habe weit weg von den gekennzeichneten Wegen gelegen, so dass andere Wanderer ihn nicht entdecken konnten. Er hatte auch kein Handy bei sich, wie die Feuerwehr erklärte. "Die Sorge des österreichischen Bekannten um sein Wohlergehen, die in den großangelegten Rettungseinsatz mündete, hatte ihm vermutlich das Leben gerettet", ergänzte die Polizei.

Mitteilung Polizei

Mitteilung Feuerwehr