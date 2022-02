Für ihr Drehbuch zum Film "Vena" über eine junge und schwangere Drogenabhängige hat Chiara Fleischhacker in Berlin den mit 20.000 Euro dotierten Thomas-Strittmatter-Preis erhalten. Die 28-Jährige ist Absolventin der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg. Das prämierte Sozialdrama erzählt vom Versuch einer Mutter, sich von der Droge Crystal Meth zu befreien und ihre Tochter nach der Geburt zu behalten. Die baden-württembergische Kulturstaatssekretärin Petra Olschowski (Grüne) sprach in einer Videobotschaft zur Auszeichnung von einem "sensiblen und großartigen Drehbuch".