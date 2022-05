Der Stadtgarten ist eine alte Heilbronner Einrichtung. Sein Vorläufer war ein Biergarten, danach entstand dort Mitte des 19. Jahrhunderts das "Aktientheater". Für den neuen Stadtgarten beträgt die Netto-Investition der Stadt 1,5 Millionen Euro. Die Gesamtkosten des Investors belaufen sich auf rund drei Millionen Euro abzüglich des Erlöses aus dem Verkauf von Fläche für die Hotelerweiterung. Vor den Baumaßnahmen betrug die Fläche des Stadtgartens 1,4 Hektar, jetzt sind es 1,6 Hektar. Baubeginn war im Oktober 2018, die endgültige Fertigstellung des zweiten und dritten Bauabschnittes ist in diesem Jahr. Es wurden 80 Bäume neu gepflanzt – darunter Magnolien, Eichen, Taschentuchbäume sowie Zierkirschen – und 33 gefällt. Drei Brunnen sind in Betrieb: ein großer mit Fontänen, ein "bespielbarer" Brunnen mit Strömungswechsel und eine ruhige Wasserschale. Die Rasenflächen betragen 7000 Quadratmeter.

Außerdem ist ein besonderes Stück Geschichte mit dem Stadtgarten verbunden, nämlich die erste Bürgerinitiative von Heilbronn. 1969, als der Stadtgarten noch von Bäumen geprägt war, die teils mehr als 100 Jahre alt waren, stand der Bau der Tiefgarage und damit auch deren Ende an. Daraus erwuchs, ausgelöst durch einen Leserbrief von Heiner Dörner, ein breiter Widerstand. Heilbronn stand damals mit 98.000 Einwohnern an der Schwelle zur Großstadt. Der damals durchgesetzte Bürgerentscheid wäre nach den heutigen Quorum-Regeln erfolgreich gewesen, das heißt die Tiefgarage wäre so nicht gebaut worden. (bfk)